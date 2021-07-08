Лондон, , 00:44 — REGNUM «Экспертное правительство» Черногории пользуется сильной поддержкой Великобритании. Об этом заявил премьер-министр страны Здравко Кривокапич 7 июля после встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном в Лондоне.

Общаясь с прессой после встречи с Джонсоном, Кривокапич отметил, что он еще до вступления в должность премьер-министра определился в пользу сохранения прозападного внешнеполитического курса страны, несмотря на «многочисленные вызовы».

«Действующее правительство является сильным разочарованием для третьих стран, которые думали, что после выборов внешнеполитический курс страны мог бы поменяться. Но одновременно она является большой опорой для наших «еврофилов» и прозападно ориентированных граждан, которые наконец-то, после тридцатилетнего периода управления одной партии, получили надежду, что это правительство может справиться с промахами предыдущего», — цитирует телеканал Н1 слова Кривокапича.

Напомним, что ранее просербская партия"Демократический фронт» заявила в черногорском парламенте, что премьер Кривокапич не оправдал надежд граждан, которые на выборах голосовали за коалицию «За будущее Черногории», и поэтому лучше всего было бы, если бы на должность премьера был избран новый кандидат.