Приштина, , 00:41 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 7 июля заявил о том, что он не принимает Вашингтонское соглашение, подписанное 4 сентября 2020 года, и считает его антиконституционным. Об этом Курти рассказал во время дебатов в парламенте сепаратистского образования.

Он раскритиковал предыдущего премьер-министра Авдуллаха Хоти за то, что тот обещал от имени сепаратистских властей в Приштине не подавать заявку на вступление в международные организации в течение одного года.

«Непосредственный эффект от этого обязательства надо искать не в том, что произошло после подписания соглашения, а в том, что предшествовало подписанию. Это то, что Белый дом открыл дверь президенту Сербии Александру Вучичу», — цитирует слова Курти издание «Газета экспресс».

Напомним, что в соответствии с Вашингтонским соглашением, подписанным президентом Сербии Александром Вучичем и экс-премьером сепаратистского Косово Авдуллахом Хоти, Сербия на протяжении года не будет возражать против вступления Косово в международные организации.