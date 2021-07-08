* талибами — запрещённая в России организация

Тегеран, , 00:32 — REGNUM Правительственная делегация Афганистана провела переговоры с представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тегеране. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Ирана.

Встречу открыл глава МИД Ирана Джавад Зариф, предупредив, что сторонам на переговорах предстоит «принять трудные решения относительно будущего» Афганистана.

Делегации возглавили бывший вице-президент Афганистана Юнус Кануни и замглавы политического офиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станикзай. В своём вступительном слове он сказал, что посетил Тегеран для «обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес».

Другие подробности этой встречи в иранском министерстве не раскрыли, однако отметили, что Иран принимает несколько миллионов афганских беженцев и рабочих-мигрантов, поэтому глубоко обеспокоен нарастающими беспорядками в соседней стране.

Зариф также приветствовал «поражение» американских войск после двух десятилетий войны, и предупредил о «неблагоприятных результатах продолжения конфликта».

Ранее в политическом крыле организации «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что установили свой контроль над 162 районами Афганистана из 398.

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