Берлин, , 23:54 — REGNUM Ангела Меркель в очередной раз заявила, что Евросоюз никогда не сможет смириться с воссоединением Крыма с Россией. Одновременно она продолжает благодарить Горбачёва, что тот вернул ГДР Германии и сделал всё, чтобы СССР распался. То есть возвращение ГДР — это хорошо, а возвращение Крыма — это плохо.

Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

Несмотря на аккуратную упаковку в дипломатическую обертку, выступление является прямым и честным формулированием своих интересов, на которых Германия согласна продолжить разговор с позиции силы, отметили в Институте РУССТРАТ.

Берлин пытается принудить Москву играть по тем правилам, на которых он готов вести разговор.

Отдельные сожаления, которые высказала Меркель, касались «ограничений и гонений на гражданское общество в России». Берлину очень не нравится, когда прозападная оппозиция в России теряет возможность вести бурную активность. Причём Европу волнуют люди, не просто симпатизирующие Западу, а открыто противостоящие российским властям по целому кругу вопросов, важнейшим из которых является суверенитет страны.

Нет никаких сомнений, подчеркнули в Институте РУССТРАТ, что в Германии были бы глубоко оскорблены, если бы с заявлением выступил Владимир Путин и обратил внимание на ущемление гражданского общества в Европе, а конкретно в Чехословакии и Югославии. Если бы он напомнил, что там задерживали и даже убивали мирных протестующих и нежелательных оппозиционеров. Можно вспомнить Слободана Милошевича, Эриха Хонеккера и Маркуса Вольфа. Немецкими властями это было бы воспринято как оскорбление, но Берлин не стесняется разговаривать в таком тоне с Россией.

Если в Германии хотят ввести действительно выгодную торговлю с нашей страной, а не подсчитывать убытки от продолжающейся конфронтации, там должны смириться с российским курсом, принять его как неизбежность и начать договариваться, резюмировали в Институте РУССТРАТ.