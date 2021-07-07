Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Соединённые Штаты категорически отрицают свою причастность к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, заявил 7 июля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, сообщения о том, что нападавшие были сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США являются «абсолютно ложными».

«Эти сообщения абсолютно ложны, США осуждают эти подлые действия. Это не более чем ложные сообщения», — заявил Прайс.

При этом он отметил, что США могут оказать Гаити военную помощь после убийства гаитянского президента Жовенеля Моиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля президент Гаити получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию.

В Гаити введено чрезвычайное положение и объявлен 15-дневный траур.

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