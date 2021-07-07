Белград, , 23:44 — REGNUM Сербская делегация на переговорах Белграда и Приштины 7 июля в Брюсселе настаивала на формировании Сообщества сербских муниципалитетов как главном условии продолжения переговоров. Об этом по завершении очередного раунда переговоров сообщил журналистам глава делегации, директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович.

«Мы четко заявили о том, что формирование Сообщества сербских муниципалитетов является «условием всех условий», если мы хотим двигаться дальше. Это подразумевает обеспечение коллективных прав сербского народа в Косово и Метохии, так как многочисленные инциденты, нападения на наше имущество, на имущество Сербской православной церкви только подтверждают, насколько это сообщество нужно», — процитировал телеканал РТС слова Петковича.

Петкович добавил, что переговоры прошли в довольно напряженной обстановке, и что албанская сторона даже допустила оскорбления в адрес сербской делегации. Тем не менее, посредник ЕС в переговорах Белграда и Приштины Мирослав Лайчак сыграл «конструктивную роль» и повторил, что все ранее подписанные договоры должны быть соблюдены, отметил Петкович.

Напомним, что в Брюсселе 7 июля прошел очередной раунд переговоров делегаций Белграда и Приштины на уровне экспертов. По сообщениям официальных лиц ЕС, новая встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти состоится тогда, когда будет достигнут прорыв в переговорах на уровне экспертов.