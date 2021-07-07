Белград, , 23:28 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич не боится формирования так называемой армии Косово, так как она намного слабее сербской и как таковая не может угрожать Сербии. Об этом он заявил журналистам 7 июля.

Тем не менее, добавил сербский лидер, его беспокоит любая ситуация, которая может привести к инцидентам, так как это могло бы спугнуть инвесторов, которые намерены вкладывать деньги в развитие региона.

«Это было бы проблемой только для Белграда, так как мы быстрее других продвигаемся вперед», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что Москва неоднократно предупреждала об опасности нелегальной трансформации «Сил безопасности Косово» в полноценную армию, которая негласно приводится в южном сербском крае при поддержке стран НАТО.