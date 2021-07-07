Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Переговоры американского президента Джо Байдена и короля Иордании Абдаллы II состоятся в Белом доме 19 июля, сообщили 7 июля в пресс-службе администрации США.

Лидеры стран будут обсуждать проблемы Ближнего Востока. Как отмечается в анонсе, Вашингтон намерен показать, что считает Иорданию лидером в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Также Абдалла II и Байден будут говорить на тему двусторонних отношений, о сотрудничестве в экономике и в сфере безопасности.

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