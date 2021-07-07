Приштина, , 23:15 — REGNUM Парламент сепаратистского Косово 7 июля принял резолюцию, которая осуждает отрицание «геноцида в Сребренице». За резолюцию проголосовали 89 депутатов, никто из присутствующих депутатов не голосовал «против» и не воздержался от голосования.

Текст резолюции вынесла на обсуждение коалиция партий бошняков «ВАКАТ». В документе выражается соболезнование родственникам убитых в этом боснийском городе во время гражданского конфликта в 1990-е годы и предлагается провозгласить 11 июля «днем памяти жертв геноцида в Сребренице», передает телеканал Н1.

По словам премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти, принятие резолюции является «благородным и правильным шагом, так как это была самая большая резня в Европе с конца Первой мировой войны». Он добавил, что «геноцид по отношению к какому-либо народу требует наказания, чтобы он не повторился в будущем».

Тем временем президент Сербии Александр Вучич заявил, что в будущем можно ожидать «нашествие резолюций о Сребренице» почти во всех парламентах балканского региона. Подобные документы он охарактеризовал как «политическое издевательство над сербами» и добавил, что в истории останется тот факт, что парламент Черногории обогнал парламент сепаратистского Косово в деле признания «геноцида в Сребренице».

Напомним, что 17 июня парламент Черногории принял резолюцию подобного содержания. Поводом для резолюции, осуждающей отрицание «геноцида мусульман в Сребренице» стало заявление бывшего министра правосудия Черногории Владимира Лепосавича, по словам которого факт геноцида с юридической точки зрения еще требуется доказать.