Санкт-Петербург, 7 июля, 2021, 23:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Петербурге первую прививку от коронавируса сделали 20 505 человек, вторично за сутки привиты 5817 человек, сообщили 7 июля в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины

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«С начала массовой вакцинации в Петербурге привились 998 316 человек. Из них 734 869 полностью завершили цикл вакцинации», — отчитались власти. Таким образом, уже в четверг, 8 июля, будет объявлено о достижении психологически важного рубежа в 1 миллион вакцинированных.

Кроме того, за 6 июля первичную ревакцинацию прошел в Петербурге 41 человек из числа тех, кто сделал прививку одним из первых шесть месяцев назад.

Запас вакцины в Северной столице в настоящее время составляет 130 685 комплектов. Прививки делают 145 стационарных и 31 мобильный пункт вакцинации.