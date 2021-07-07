Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon почти час курсировал в небе вблизи побережья Сирии, сообщают 7 июля авиамониторинговые интернет-ресурсы.

Воздушный разведчик летал в районе расположения пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и российской авиабазы Хмеймим.

P-8A Poseidon поднялся в небо с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Аналогичные полеты морских разведчиков США возле российских баз в Сирии были также отмечены 5 и 6 июля.

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