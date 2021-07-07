Киев, , 22:06 — REGNUM Страны НАТО могут испытывать свои разработки, в частности, новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Донбассе, заявил на конференции в Вильнюсе 7 июля министр обороны Украины Андрей Таран.

Таран заявил, что таким образом НАТО сможет проверить реальные возможности своих вооружений в противостоянии российским разработкам, и заодно «поможет Украине в противостоянии агрессору».

«Россия использует войну на Донбассе как полигон для тестирования новых образцов вооружения, радиоэлектронной борьбы, борьбы с системами коммуникации… И мы приглашаем вас предоставлять нам новые системы для того, чтобы протестировать их возможности в борьбе с российскими системами РЭБ в современной войне», — призвал украинский министр.

ИА REGNUM напоминает, что на этой же конференции Таран заявил, что ориентировочно в 2022 году Украина получит «москитный флот» с реальными боевыми возможностями, с помощью которого можно будет остановить вторжение с моря.