Приштина, , 22:13 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 7 июля прокомментировал заявления президента Косово Вьосы Османи о том, что Сербия должна встать на колени в знак раскаяния за геноцид албанцев в 1999 году. Заявление было сделано Османи в интервью для Der Spiegel.

Как сообщает сербское новостное агентство RTV, Вулин заявил, что «если бы лицо Османи могло сравниться с ее животом, для той лжи, что она говорит, то она бы надолго встала на колени перед «желтым домом» и сербами, убитыми черными торговцами органами».

На вопрос журналиста Der Spiegel о причинах использования Османи термина «геноцид» президент ответила, что она выбрала этот термин сознательно.

Вьоса Османи «Он описывает стремление одной страны уничтожить какой-либо народ. И именно это и случилось в Косово. Я говорю о произошедшем в Мее, известной как косовская Сребреница, и Поклеке, где 54 ребенка и старика не только были убиты, но и сожжены. Целью было стереть их с лица земли».

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