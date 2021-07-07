Приштина, 7 июля 2021, 22:13 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 7 июля прокомментировал заявления президента Косово Вьосы Османи о том, что Сербия должна встать на колени в знак раскаяния за геноцид албанцев в 1999 году. Заявление было сделано Османи в интервью для Der Spiegel.
Как сообщает сербское новостное агентство RTV, Вулин заявил, что «если бы лицо Османи могло сравниться с ее животом, для той лжи, что она говорит, то она бы надолго встала на колени перед «желтым домом» и сербами, убитыми черными торговцами органами».
Желтый дом — дом, в котором, согласно некоторым свидетельствам, косовские боевики незаконно удерживали людей, чьи органы изымались у них заживо и поставлялись на продажу.
На вопрос журналиста Der Spiegel о причинах использования Османи термина «геноцид» президент ответила, что она выбрала этот термин сознательно.
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