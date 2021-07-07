Белград, , 22:10 — REGNUM В Брюсселе в полдень по местному времени 7 июля началось совещание делегаций экспертов Белграда и Приштины в рамках диалога по нормализации отношений. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

На трехстороннем заседании в здании Европейской службы иностранных дел принимает участие специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

Ранее обе делегации провели полуторачасовую двустороннюю встречу с Лайчаком.

Повестка дня сегодняшних экспертных переговоров включает в себя вопросы формирования ассоциации сербских сообществ, свободы передвижения, судьбы пропавших без вести и энергетики.

Представители ЕС в качестве основного посредника в диалоге по нормализации отношений между Белградом и Приштиной подчеркнули, что заседание экспертов является подготовительным совещанием для проведения нового раунда переговоров на политическом уровне между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром временных косовских учреждений Альбина Курти.