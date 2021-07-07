Москва, , 21:46 — REGNUM Соболезнования народу и правительству Гаити, родным и близким погибшего президента республики Жовенеля Моиза выражает МИД РФ, говорится в опубликованном 7 июля заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Отметив, что убийство Моиза и его жены стало следствием «длящегося уже продолжительное время внутреннего конфликта, всплесков насилия, разгула преступности в этой стране», Захарова заявила:

«Убеждены: путь к нормализации ситуации в Гаити лежит через формирование широкого внутриполитического консенсуса при строгом соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права».

Она подчеркнула, что необходимо мирным путём решать вопрос внутренней политики, при этом международная поддержка — хорошая опора для законной власти. Важно, отмечает дипломат, чтобы не было «деструктивного вмешательства извне» в дела республики.

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