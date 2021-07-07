Киев, , 21:41 — REGNUM Союзники по НАТО довольны тем, что в Украине формируется новое видение сферы безопасности, заявил 7 июля на конференции в Вильнюсе заместитель помощника генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай.

Представитель альянса перечислил документы, принятые на Украине в последние годы, которые НАТО приветствует — закон о национальной безопасности, стратегия национальной безопасности, концепция военной безопасности, законы о разведке и оборонных заказах. Вместе с тем он заявил, что Украине необходима четкая артикуляция стратегических целей по всему сектору безопасности и обороны.

«Следует усилить всю национальную архитектуру планирования, обеспечить связь между политикой, планами, ресурсами… все это необходимо свести воедино», — отметил Аппатурай.

В ближайшей перспективе, подчеркнул спикер, для Украины важно привести национальную систему контроля над Вооруженными силами в соответствие со стандартами НАТО, то есть командные звенья должны получить единую вертикаль подчинения.

Отдельно представитель НАТО подчеркнул, что над евроатлантическими реформами должны работать более квалифицированные люди.

ИА REGNUM напоминает, что на этой же конференции в ответ на запрос президента Зеленского Аппатурай сообщил, что в НАТО не могут предоставить Украине конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона с гарантией последующего вступления в альянс, поскольку «это так не работает».