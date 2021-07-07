Брюссель, , 21:21 — REGNUM Реализация каких-либо реформ не означает гарантий для Украины по вопросу вступления в НАТО, заявил 7 июля в Вильнюсе специальный представитель Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай.

«Нет четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии», — рассказал Аппатурай на пресс-конференции в Вильнюсе.

По его словам, реформы очень важны, однако только лишь выполнения поставленных альянсом условий недостаточно. Не только Украина должна достичь степени готовности к вступлению в НАТО, но и НАТО должно быть готово к такому расширению.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Верховная рада Украины проголосовала за изменения в конституцию, закрепив в основном законе страны курс на вступление в Европейский союз и НАТО.

Североатлантический альянс не спешит брать на себя какие-либо обязательства по отношению к Украине, предпочитая пользовать её по своему усмотрению в формате «свободных отношений».

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