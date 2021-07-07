Минск, , 21:03 — REGNUM Основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич завёл новый Twitter-аккаунт. В нём 7 июля журналист опубликовал свой первый ролик.https://twitter.com/protas_by/status/1412767108128296960

«Это мой новый Twitter, потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете», — сообщил Протасевич. Он также заверил подписчиков, что будет отвечать на их вопросы, делая это «сам, без присмотра».

Добавим, что, по словам, Романа Протасевича его прошлый аккаунт в Twitter был заблокирован. «Пишет про подозрительные действия и вот это всё», — объяснил он официальную причину блокировки профиля модераторами соцсети.

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