Киев, , 20:53 — REGNUM США точно не будут принимать участие в переговорах по урегулированию в Донбассу в рамках «минского формата».

Об этом в эфире украинского телевидения заявил 7 июля бывший посол США на Украине Джон Хербст.

Дипломат добавил, что по его мнению, это совершенно не «трагедия» для Украины, поскольку этот формат не дал ничего для решения проблемы. По его словам, Минский формат важен только по одной причине — в связи с ним ЕС применяет санкции против России.

Хербст считает, что против присоединения США к Минскому формату урегулирования выступает не только Россия, но и Германия с Францией, «которые считают это своей игрой».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что выступает за расширение «нормандского формата» за счет США.

«Хотелось бы, чтобы мощь США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы», — отметил он.