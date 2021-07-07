7 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Джейн Спай, , 21:30 — REGNUM Российские государственные хакеры взломали компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии (RNC), примерно в то же время как криминальная группа Cozy Bear, связанная с Россией, развернула огромную кибератаку, сообщает Bloomberg со ссылкой на «два источника, знакомых с вопросом».

Хакеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как пишет издание, группа связана с российской службой внешней разведки, ранее её обвиняли в кибератаке на Национальный комитет Демократической партии в 2016 году и на цепочку поставок с участием корпорации SolarWinds, которая проникла в девять правительственных учреждений.

Неизвестно, к какой информации хакеры получили доступ. RNC неоднократно отрицал факт кибератаки, заявляя, что никакой информации украдено не было, сказал представитель комитета Майк Рид.

Один из авторов статьи Уильям Тертон опубликовал комментарий лидера Республиканской партии в Палате представителей Кевина Маккарти, который был удален.

«Администрация Байдена слишком мягка по отношению к России с первого дня. Президент не должен сигнализировать Путину о том, что кибератаки против Америки приемлемы, ни при каких условиях», — написал Маккарти.

Журналисты The New York Times назвали инциденты тестированием «красных линий», установленных президентом США Джо Байденом на саммите 16 июня с президентом России Владимиром Путиным.

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Ряд комментаторов предложил нанести ответный удар по тем компаниям, которые помогают хакерам осуществлять кибератаки на важные объекты США.

«Хакерство — это акт войны. Отправьте ракеты по IP-адресам хостинг-серверов. Это заставит хостинговые компании думать дважды перед тем, как помогать хакерам», — написал @LarryWilhelm9.

Хакер Colin

Многие пользователи поверили тому, что никакой кибератаки не было, потому что комитет Республиканской партии давно открыл двери для России.

«А разве можно взломать то, куда собственники тебя пускают на протяжении многих лет?» — прокомментировал @B0stonJohn.

«Взломали» в смысле «прошли через открытую дверь, которую их товарищи придерживали для них», — прокомментировал @TentinQuaranti4.

«Зачем российским хакерам взламывать RNC? Это как собственник дома будет разбивать окно, чтобы попасть внутрь, несмотря на то, что ключ от передней двери лежит у него в кармане», — сравнил @SeaTurt1e.

В комментариях отметили, что после этой атаки, возможно, Республиканская партия начнет воспринимать Россию всерьез, хотя американской системе компьютерной безопасности это вряд ли поможет.

«Сейчас Великая старая партия (Республиканская партия США — прим. Д.С.) будет относиться к России серьезно, когда их взломали, но, к сожалению, ущерб нанесен. Кибератаки на солнечные ветряки в прошлом году показал, что мы значительно отстаем в области киберзащиты и должны наверстать упущенное как можно скорее!» — написал @R17NY.

Некоторые пользователи предположили, что RNC отрицают атаку, потому что у них нет никакой информации или денег, которые можно было бы украсть.

«Они не нашли ничего ценного в RNC. Все деньги были спущены на мошеннические схемы предыдущих лидеров», — отметил @Rick714Canes.

Кибератака Blue Coat Photos

Ряд пользователей предложил Джо Байдену нанести ответный удар по важным объектам России или сыграть кибер-шутку.

«Время выключить свет в Санкт-Петербурге на ночь… давай, господин президент», — написал @jonjskin.

Комментаторы написали о том, что возможной причиной атаки была цель напомнить республиканцам о власти русских над партией.

«Спойлер: русские шантажируют республиканцев, чтобы RNC чувствовал себя уязвимым, чтобы продолжить дальнейший шантаж республиканцев», — предположил @RepugnantCon1.

Среди тех, кто считает, что кибератака осуществлена из России, есть те, кто сомневается в причастности государственных структур. Некоторые пользователи вообще считают историю выдумкой «двух людей, знакомых с вопросом».

«Если бы российские ФСБ или ГРУ хотели получить письма RNC, они могли бы просто протянуть руку к руководству RNC, которое бы подчинилось без вопросов», — считает @JohnSteiner32.

«Три источника в этой истории, никто из них не подтвердил, что RNC взломали. Тем более никаких доказательств не предоставлено, что российское правительство стоит за предполагаемым нарушением. Два анонимных источника не равняются правде. Это кликбейт, а не сенсация», — считает @DavidSvendsen.

В комментариях написали о том, что теперь у комитета есть официальное оправдание на случай, если после проверки будут обнаружены или не обнаружены некоторые материалы.

Кибератака (сс) James N. Mattis

«Теперь RNC может использовать оправдание «хакеры, должно быть, удалили это», когда придут повестки за противоправные действия? Вот оно что? Операция по заметанию следов?» — поинтересовался @caroltracy8.

Пользователи также назвали кибератаку попыткой сбора компромата для шантажа и вымогательства.

«Нужен был свежий материал для шантажа?» — спросил @HeyImjustsayin.

Неоднократно пользователи назвали американскую систему безопасности «несуществующей» или «плохой шуткой», указывая, что США сами виноваты в своей уязвимости.

Кибератаку также обсудили в Великобритании, британцы в отличие от американцев, считают кибервозможности США одними из самых могущественных в мире.

«У США и их союзников намного больше мощности для хакерства, чем у России, на какие цели они ее используют?» — поинтересовался @AlecWilmot.

Некоторые британцы все же видят в истории выдумку и считают ее антироссийской пропагандой.

«Очевидно, что США не могут решить свои собственные проблемы, так что им всегда нужна «вражеская» страна, чтобы усмирить домашнюю политику, даже если страна могла ничего и не делать…» — отметил @ChinaWatch4.

Напомним, 2 июня была произведена кибератака на мясокомбинаты компании JBS S.A. В мае 2021 года хакеры парализовали работу трубопровода Colonial Pipeline. Во всех хакерских атаках США обвинили Россию.

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