7 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:29 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп объявил в среду, 7 июля, что подаёт судебный иск против глав и основателей компаний Facebook, Twitter и Google, которые предприняли множественные шаги для его блокировки.

Трампарарамп. Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Трамп рассказал, что выступит в качестве главного истца в коллективном иске. Бизнесмен уверил, что его заблокировали несправедливо. Говоря о «свободе слова» и Первой поправке к конституции, которая, как отмечает издание The New York Times, не распространяется на частные компании, Трамп назвал свой иск «очень красивым событием».

Его политическая организация уже начала сбор средств.

В документах для суда команда Трампа настаивает, что социальные сети, в особенности Facebook, имели отношения с государственным субъектом и поэтому они попадают под Первую поправку.

Социальным сетям позволено, при действующем законе, изменять свои платформы и удалять посты, которые нарушают их стандарты. В данном вопросе они защищены положением, известным как Раздел 230, которое освобождает интернет-компании от ответственности за то, что размещено в их сетях, а также позволяет им удалять сообщения, нарушающие их стандарты.

В иске Трамп требует признать Раздел 230 «неконституционным», а также восстановить свой доступ к сайтам и предотвратить «цензурирование» со стороны технологических гигантов в будущем. «Наше дело докажет, что эта цензура является незаконной, неконституционной и совершенно неамериканской», — сказал Трамп.

Верховный суд США MarkThomas

Американские пользователи Twiter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Конечно, они могут сделать это с кем угодно… это их право как частных сайтов, когда кто-то нарушает условия их обслуживания», — пишет @FieldMedic4077.

«Это частные компании. До тех пор, пока они не дискриминируют по признаку расы, пола, религии или сексуальной ориентации, они могут запрещать людям нарушать их политику», — продолжает @btn_llc.

«Кто-нибудь может сказать, сколько процентов долларов, собранных Трампом для подачи иска против Facebook, Twitter и Google, пойдет на оплату юридических услуг/расходов, и сколько процентов Трамп оставит себе на «расходы по транспортировке»? Ограничьте свои прогнозы только целыми числами», — пишет @SyncPol.

«На какие деньги?» — спрашивает @mrcymvideo412 и получает ответ от@CivisSaecularia: «Рубли и рубли, как обычно».

«Он не сможет подать на них в суд, пока не соберет достаточно денег, чтобы заплатить адвокатам и выплатить налоги», — пишет @DougYoder4.

«Хорошо. Они делают то, что телефонным компаниям никогда не разрешалось. Всё это — то же самое, только в текстовом виде. Всё было бы по-другому, если бы они были издателями и мы на них официально работали. Но это не так. Так что у них нет никакого права цензурировать людей», — указывает @APlayFNStation.

«Первая поправка касается действий, которые правительство имеет право совершать. Google не является правительством», — подчеркивает @CivisSaecularia.

Facebook (сс) Book Catalog

«Отлично, сэр, отлично. Я очень надеюсь и верю, что вы выиграете, поскольку ни одна компания не имеет права блокировать ПРЕЗИДЕНТА своей страны!!!» — поддерживает @Visarend721.

«Самое лучшее в правовой системе США — это то, что любой может подать в суд на любого в любое время за что угодно, а самое худшее в правовой системе США — это то, что любой может подать в суд на любого в любое время и за что угодно», — иронизирует @IanJSpalding.

«Этот мультимиллиардер, который собирался оплатить собственную кампанию, проводит многовато сборов средств», — удивляется @illegitpres.

«Судебное разбирательство затянется на ближайшие 10 лет», — предполагает @xavierthiccza.

Напомним, ранее независимый надзорный совет Facebook, обсуждающий вопрос блокировки аккаунтов Трампа, заявил, что со стороны компании было бы некорректно в качестве наказания блокировать аккаунты навсегда.

Как сообщало ИА REGNUM, надзорный совет был создан руководством Facebook в качестве регулятора для решения спорных вопросов, касающихся контента в социальной сети, с участием независимых экспертов.