Вашингтон, , 20:11 — REGNUM Президент США Джо Байден готовит послание по вопросам кибербезопасности для президента России Владимира Путина.

Об этом Байден заявил 7 июля, после совещания с администрацией Белого дома по вопросу последних кибератак на американские IT-компании.

Американские СМИ сразу же обвинили в этом «русских хакеров».

По итогам прошедшего заседания журналисты спросили Байдена, как ответит Вашингтон на продолжающиеся кибератаки, Байден заявил, что у него есть некое «послание» для президента России Владимира Путина.

Стоит отметить, что позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на просьбу уточнить суть этого послания предположила, что президент просто «не хотел обсуждать с вами то, что обсуждалось на прошедшей встрече».

Читайте ранее в этом сюжете: В США принялись за разработку плана по противостоянию русским хакерам