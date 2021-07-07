Москва, , 19:46 — REGNUM Эксперты обсудили уровень конкуренции, который может ждать Россию на выборах в Госдуму в сентябре. Поводом послужил доклад Фонда исследования проблем демократии, посвящённый анализу конкуренции на выборах всех уровней за последние годы. Главными интригами, ожидаемыми на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, отметили политологи, станет вопрос: в каком порядке расположатся партии, занявшие 2-е, 3-е, 4-е места.

На пресс-конференции в Москве 7 июля директор Фонда, председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал о результатах проведенного фондом исследования: за последние годы число зарегистрированных кандидатов на муниципальных и региональных кампаниях постоянно увеличивалось.

Сегодня большое число партий представлены в законодательных собраниях. Во многих из 39-ти избирательных кампаний, которые пройдут в этом году в законодательные собрания регионов, на основе предыдущих данных можно прогнозировать участие более 10 политический партий.

«Сравнивая показатели 2020, 2019 года и ранних лет, мы выявили увеличение количества выдвинутых и зарегистрированных кандидатов на выборах высших должностных лиц, депутатов в региональные парламенты, в органы местного самоуправления», — рассказал Максим Григорьев.

Также, по словам автора доклада, в составах региональных парламентов существенно увеличилось число политических партий. Так, показательны примеры Костромской, Рязанской, Челябинской, Калужской и Новосибирской областей, где в парламенты прошли «Новые люди», «За правду», «Российская партия пенсионеров со социальную справедливость» и другие политические силы.

Во многом позитивная тенденция на расширение партийно-политического представительства, убеждён Максим Григорьев, связана и с тем, что за последние годы избирательные комиссии всех уровней в целом изменили своё отношение к кандидатам, позволяя им исправлять ошибки в документах при выдвижении.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод убеждён, что кампания в Госдуму будет «чрезвычайно конкурентной».

«Для нас важен независимый непартийный подход с точки зрения обеспечения законодательства и равных возможностей для всех участников избирательного процесса. Мы ратуем за чёткую профессиональную и открытую работу избирательных комиссий», — заявил в ходе пресс-конференции Александр Брод.

Эксперт подчеркнул, что Ассоциация НОМ продолжит проводить постоянную работу с региональными экспертами, общественными штабами и наблюдателями, настраивая их на фиксацию случаев применения административного ресурса, давления и подкупа избирателей, а также проведение мониторинга информационного пространства.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин проанализировал этап выдвижения кандидатов по партийным спискам в ходе начавшейся думской кампании: «Анализ партийных списков в разных партиях говорит о том, что их головная часть составлялась у всех по-разному. Если «Яблоко» ограничилось одним представителем в лидерской части списка, то КПРФ выставила целых 15 кандидатов. К слову, именно КПРФ и ЛДПР лоббировали увеличение численности общефедеральной части списков, дабы на гарантированные места поставить ресурсных кандидатов».

Главными интригами, ожидаемыми на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, отметил политолог, станут четыре вопроса. В каком порядке расположатся партии, занявшие 2-е, 3-е, 4-е места; войдёт ли в новый состав парламента 5-я партия; кто одержит победу в левой, правой, зеленой и других «нишах», и чем завершатся баталии между лидерами региональных списков.

Пока, по мнению политолога, проанализировавшего опросы ФОМ, проведенные в период с 24 по 27 июня методом интервью по месту жительства респондента, прогноз по результатам на сегодняшний день такой. У «Единой России» сохраняется первое место, КПРФ сможет сохранить вторую позицию, за третье и четвёртое место будут бороться «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР». Будет ли в Госдуме пятая партия — пока вопрос.

«Все съезды показали, что партии готовы к жесточайшей конкуренции. Вместе с тем конкуренция происходит и внутри самих партий», — заявил политолог.

В проанализированном опросе приняли участие 3 тыс. жителей 207 населенных пунктов 73 российских субъектов. Статистическая погрешность не превысила 2,5%.

По мнению заместителя руководителя общественного штаба по контролю за выборами в Республике Карелия Анатолия Цыганкова, самовыдвиженцы на думской кампании будут представлены минимально, что обусловлено сложностью в сборе подписей и возможностями финансовых ресурсов.

«Если сравнить с предыдущими кампаниями, в этом электоральном цикле в Республике Карелия на выборах регионального и местного уровня уже выдвинулось в полтора — два раза больше политический партий», — сообщил эксперт, отметив, что также наблюдает тренд на повышение уровня конкуренции на выборах.