Бишкек, , 19:43 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон «О некоммерческих организациях», обязывающий все работающие в республике НКО предоставлять госорганам подробную информацию о своих источниках финансирования, доходах и расходах.

Отметим, что этот закон киргизстанские власти неоднократно пытались принять, начиная с 2006 года, но каждый раз парламент страны отказывался его одобрить из-за давления со стороны высокопоставленных представителей международных организаций и местных правозащитников.

Подавляющая часть активных НКО Киргизии финансируется США и ЕС. В Киргизии активно работают несколько сотен некоммерческих организаций, сфера деятельности которых охватывает практически все сферы жизни страны — от политики и безопасности до сельского хозяйства и сохранения шаманских практик.

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