Вашингтон, , 19:42 — REGNUM Президент США Джо Байден созвал советников в среду, 7 июля, чтобы «разработать стратегию по противостоянию все более дерзким атакам хакеров из России, использующих программы-выкупы», сообщает The New York Times.

Встречу организовали после недавних попыток неизвестных совершить кибератаки на важные структуры США. Издание отмечает, что данные объекты находились в списке, который Байден передал президенту России Владимиру Путину во время саммита в Женеве.

Белый дом не сообщил, кто именно был приглашен на встречу в среду, которая запланирована на 9 утра по местному времени. Известно только то, что присутствуют представители таких ведомств, как Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности.

Напомним, президент США Джозеф Байдензаявил журналистам, что, по имеющимся данным, российские власти к кибератаке на Kaseya непричастны. При этом американский лидер пояснил, что точной информации о том, кто стоит за произошедшим, у Белого дома нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля Kaseya атаковал вирус-вымогатель, ряд СМИ предположил, что за этой кибератакой могли стоять хакеры из группировки REvil. Утверждается, что хакеры именно из этой группировки организовали в мае кибератаку на сети мясоперерабатывающей компании JBS в США.