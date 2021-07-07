Киев, , 19:25 — REGNUM Правительство Украины приняло решение о выделении средств на приобретение ледокола для антарктических экспедиций.

Соответствующее решение утверждено сегодня, 7 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Объем выделенных средств в официальном сообщении правительства не указывается. Также в настоящий момент неизвестно, где и когда Украина будет закупать ледокол. Впрочем, решение правительства еще должны утвердить в Верховной раде.

При обсуждении этого вопроса подчеркивалось, что покупка позволит украинским ученым вернуться к исследованиям Мирового океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а также решить логистические проблемы на станции «Академик Вернадский» (сейчас для доставки экспедиций и грузов Украина пока вынуждена ежегодно фрахтовать иностранные суда).

Напомним, что в феврале президент Украины Владимир Зеленский пообщался с украинскими полярниками по видеосвязи по случаю 25-летия украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Именно в ходе этой беседы полярники попросили президента Украины о собственном ледоколе, который помог бы проводить исследования без ограничений.