7 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 19:59 — REGNUM Протесты сторонников экс-президента США Дональда Трампа, перешедшие в беспорядки в центре Вашингтона 6 января, стали причиной споров, которые не утихают по сей день.

Байден. Трамп. США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, издание VICE выпустило статью, в которой рассказало, как пережившие восстание журналисты справляются с шоком и бессонницей с помощью терапии. Некоторые американцы не приняли всерьез «шок» пострадавших и усомнились в том, что протесты 6 января могли в реальности травмировать психику репортеров.

«Это изображение обложки к статье VICE о том, как «журналисты, пережившие восстание» — пережившие восстание! — справляются с травмами, тревожными расстройствами и бессонницей с помощью терапии >…< Интересно, что бы с ними случилось, если бы им пришлось вести репортажи из зон боевых действий или противостоять авторитарным правительствам, пытающимся заключить их в тюрьму? Также интересно, уделили ли они хоть несколько секунд, чтобы сравнить свою «травму» с травмой Джулиана Ассанжа?» — написал Gleen Greenwald в Twitter, вызвав бурную реакцию других пользователей.

«Этот парень такой яростный м**ак. Ну, действительно. Отстой», — ответила по поводу комментария Greenwald владелица документальной компании SOB @soledadobrien.

При этом оба поста нашли море сторонников.

«Я был травмирован (и до сих пор травмирован), просто наблюдая за этим из своей гостиной. Я даже не могу себе представить, что было бы со мной, будь я там лично. Но я думаю, что люди разные. Одни сопереживают другим, другие лишь презирают то, через что проходят другие. Вот так», — пишет @Elderta.

«Возможно, они действительно травмированы, они же никогда не занимались настоящей журналистикой», — отмечает @OnlyArcherjs.

«Есть большая разница между поездкой на войну, где вас ожидает драма, и получением травмы в месте, которое должно быть безопасным. Большая разница!» — указывает @susan_specmil.

Сторонники Трампа возле Верховного суда США. (сс) Elvert Barnes

«Это, в двух словах, и есть настоящий раскол в Америке сегодня. Вы думаете так: раз это случилось не со мной, то я с этим согласен. А я думаю так: это случилось с кем-то, поэтому я с этим не согласен. Вы видите разницу? Думаю, что нет», — считает @crash_guy.

«Травма — это не чертово соревнование. Имейте хоть каплю сочувствия», — призывает @LeeWinterOz.

«Большинство тех репортеров обычно снимали сонных политиков в Сенате и палате представителей, и в тот день никто из них не ожидал столкнуться с разъяренной толпой, стремящейся отменить выборы и уничтожить демократию. К тому же вас там не было», — пишет @skyvola.

«Никто не страдает так, как Путин, Ассанж и Greenwald. Их героические усилия по борьбе с авторитаризмом на Западе так недооценены…» — иронизирует @AndrewLazarus4.

«Я хотел бы знать, где эти «репортеры» были во время протеста в самом Капитолии и всё прошлое лето, когда люди были убиты, здания сожжены, жизни полицейских и федеральных агентов были под угрозой, а преступность игнорировалась, жители были напуганы», — имеет в виду пользователь под ником @foundingmotherz лето 2020 года, когда в США был убит афроамериканец Джордж Флойд и его смерть спровоцировала массовые беспорядки во многих штатах.

«Я, наверное, что-то пропустил. Я прочитал его статью и, должно быть, пропустил ту часть, где он ведет себя мерзко? Из того, что я прочитала: он говорит о посттравматическом стрессовом расстройстве. Он говорит о травме, которая возникает, когда существует реальная угроза вашей жизни. Что я здесь пропустил?» — спрашивает @Concern57146448.

«Использование им кавычек вокруг фразы «пережить восстание» и повторение этой фразы явно направлено на издевательство над репортерами. Его последующий твит гласит: «Представьте, как бы они отреагировали, если бы оказались в зоне боевых действий». Он явно насмехается над всеми, кто осмелился получить травму в тот день», — объясняет @GeorgeLovell3.

Сторонники Дональда Трампа в Миннесоте. (сс) Chad Davis

«Я испытал огромную травму, наблюдая по телевизору за нападением на Капитолий моих соотечественников. Видеть это вживую, наверное, было просто душераздирающе», — делится опытом @imbilvis1.

«Я канадец и не мог спать целую неделю. Уничтожение демократии — это действительно ужас», — поддерживает @JSlivinski2.

«Я, например, очень устал от того, что журналисты занимаются глубокой журналистикой только когда пишут друг о друге и о том, какими героическими они считают друг друга. В это же время я не видел много хорошей журналистики ни до, ни во время, ни после нападения. СМИ упустили историю, которая произошла у них под носом», — отмечает @Jpete008.

«В точку. Слишком много обсуждений по типу: он сказал / она сказала. Много дискуссий о том, что «Америка» не ожидала этого», — отвечает @6060Bt.

Ранее адвокаты экс-президента США Дональда Трампа обвинили конгрессменов от Демократической партии в том, что они воспользовались протестами в Капитолии ради«собственной политической выгоды».

«Из-за эгоистических соображений конгрессмены от Демократической партии воспользовались чувством страха и смятения в народе, воцарившимися после протестов в Капитолии 6 января, — написано в досудебном докладе команды Трампа. — Вместо того, чтобы помочь нации, чтобы найти устроивших погром преступников, спикер палаты представителей и ее союзники только бессовестно воспользовались моментом для собственной политической выгоды».

Напомним, что Трампу был объявлен импичмент палатой представителей США 13 января, второй раз за время его президентского срока. Бывшего президента обвинили в «подстрекательстве к мятежам», которые прошли 6 января в Капитолии.