Белград, , 19:44 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 7 июля заявил, что он не боится формирования так называемой армии Косово, потому что, как он отметил, они намного слабее Сербии и не смогут представлять угрозу для этой страны. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вучич отметил, что его беспокоят любые провокации и инциденты, потому что это, по его словам, является проблемой только для Белграда. Но, добавил он, Сербия движется быстрее всех других стран вперед, и это только заставит инвесторов инвестировать в регион.

По случаю принятия в Черногории резолюции о Сребренице в косовском парламенте Вучич подчеркнул, что его удивляет, что Подгорица оказалась более ретивой и оперативной, чем Приштина.

Что касается Приштины, он заявил, что это только подтверждает то, что он говорил.

«Как я говорил около десяти дней назад, когда такая резолюция была принята в черногорском парламенте, в большинстве парламентов региона начнется поток таких резолюций против Сербии, чтобы всем стало ясно, что сербы совершили геноцид. Они якобы проявили свою приверженность добрососедским отношениям, но на самом деле нанесли ущерб имиджу Сербии», — заявил Вучич во время визита в специальную больницу «Святой Сава» в Белграде.