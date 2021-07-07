Киев, , 19:08 — REGNUM Ориентировочно в 2022 году Украина получит «москитный флот» с реальными боевыми возможностями, с помощью которого можно будет остановить вторжение с моря, заявил на конференции 7 июля министр обороны страны Андрей Таран.

По словам министра, создать такой флот Украине усиленно помогают США и Великобритания. Таран уточнил, что прямо сейчас Украина в принципе не может остановить вторжение с моря, и «это не секрет, особенно для россиян».

«"Москитный флот» будет снабжён современными противокорабельными ракетами, современным электронным оружием, которое позволит нам представлять определенную угрозу российским морским силам», — заявил министр.

Вместе с тем Таран признал, что «москитного флота» всё равно недостаточно, и власти Украины работают над созданием «больших мощностей».

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2020 года Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров, которые совместимы со стандартами НАТО, для нужд ВСУ. Еще в прошлом году на Украине заявляли о намерении создать полноценный «москитный» флот, способный изменить баланс безопасности в Черноморско-Азовской акватории.