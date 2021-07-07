Киев, , 19:01 — REGNUM Украинские, американские, грузинские и молдавские военные на учениях Sea Breeze 2021 провели тренировки по подавлению сопротивления со стороны местного населения, сообщает 7 июля издание Defense Express.

По сценарию учений, жители региона, в котором проводится военная операция, начали блокировку путей передвижения войск.

«Этот эпизод учений спланирован так, чтобы условия были максимально приближены к реальным, например, к ситуации вооруженного конфликта на Востоке Украины в 2014 году», — сообщает издание.

Военные отработали уничтожение незаконных вооруженных формирований, десантирование в тыл противника и его вытеснение при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения Sea Breeze 2021 начались в конце июня в Черном море. В них задействовано до четырёх тыс. военнослужащих, 40 самолетов и вертолетов и 32 корабля из состава ВМС 32 стран НАТО и их сателлитов.

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