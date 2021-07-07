Москва, , 18:59 — REGNUM В ЦИК партии «Единая Россия» 8 июля пройдет стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми». Её участники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты — представят предложения по поддержке материнства и детстваМодератором мероприятия выступит председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая. Участие в дискуссии примет Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Речь пойдет о формировании целостной системы мер поддержки семей с детьми и многодетных семей, бабушек и дедушек, которые помогают родителям в воспитании детей, одиноких матерей и отцов, детей-сирот.Также участники стратегической сессии представят предложения по расширению программы материнского капитала, развитию сети кризисных центров, совершенствованию программы капремонта школ и созданию детской инфраструктуры в малых городах и сельских территориях.