Киев, , 18:57 — REGNUM Прокуратура, вступив в сговор с судом, попытается продлить меру пресечения в виде домашнего ареста народному депутату, лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, но это будет явным и грубым нарушением как со стороны прокуратуры, так и со стороны суда.

Об этом в эфире телевидения заявил 7 июля депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Он подтвердил, что прокуратура пропустила сроки обращения в суд для продления меры пресечения в виде домашнего ареста. Кузьмин напомнил, что ранее кодекс предусматривал пятидневный срок обращения в суд, а сейчас этот срок увеличен до десяти дней.

«Прокурор имеет право обратиться в суд с ходатайством о продлении срока домашнего ареста за десять дней, не позже. Эти десять дней нужны для того, чтобы подозреваемый и адвокаты смогли подготовить свои возражения, подготовиться к судебному заседанию и в судебном заседании отстаивать свою позицию. Если прокуратура не обращается в установленный законом срок или пропускает этот срок и обращается в срок менее чем за десять дней, это дает право суду отказать прокуратуре в их ходатайстве о продлении сроков и вернуть материалы прокурору, прекратив производство по делу», — объяснил депутат.

Также парламентарий ОПЗЖ заявил, что суд допустил столько нарушений закона, что адвокаты были вынуждены заявить отвод суду.

«Отвод удовлетворен не был, и сегодня дело по продлению сроков было назначено судом на 13:00 часов. Виктору Медведчуку домой привезли повестку ровно за 40 минут до начала судебного заседания. И пока он собирался выехать в суд, в суд явились его адвокаты к назначенному времени и с удивлением узнали, что суд уже рассмотрел за десять минут дело о продлении срока и удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении сроков следствия… За десять минут суд умудрился рассмотреть семь томов дела, удалиться в совещательную комнату, вынести решение, без адвокатов, без подозреваемого, без каких-либо законных для этого оснований», — объяснил Кузьмин, добавив, что так и выглядит «та самая судебная реформа имени президента Зеленского и всех его «слуг народа».

В завершение Кузьмин выразил надежду, что суд примет законное решение и вернет материалы прокурору как ненадлежащим образом направленные с пропущенным сроком обращения. Также он в очередной раз отметил, что это дело «очевидно для всех» является политически мотивированным, направленным исключительно на расправу с политическим оппонентом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня офис генерального прокурора сообщил, что Печерский районный суд Киева продлил до 6 месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в государственной измене председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и депутата этой политической силы Тараса Козака. Согласно принятому в мае решению, Медведчук должен был находиться под домашним арестом до 10 июля.