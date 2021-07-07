Вашингтон, 7 июля 2021, 18:52 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп подаёт судебный иск против глав и основателей компаний Facebook, Twitter и Google.
Об этом Дональд Трамп заявил 7 июля, выступая в городе Бедминстер американского штата Нью-Джерси перед своими сторонниками.
«Сегодня вместе с America First Policy Institute я подам крупный коллективный иск против технологических гигантов, среди которых Facebook, Google и Twitter, а также их генеральных директоров», — сообщил Трамп.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе президентских выборов аккаунты Трампа в соцсетях были заблокированы, в некоторых случаях с формулировкой «навсегда».
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