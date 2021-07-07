Москва, , 18:51 — REGNUM Партия пенсионеров представила в ЦИК России документы кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы. В федеральном списке — 314 кандидатов, по одномандатным округам — 195.

«Сегодня Партия пенсионеров представляет документы на своих кандидатов в Центральную избирательную комиссию. В течение полугода мы тщательно подбирали тех, кто сможет достойно представлять нашу Партию на выборах депутатов Государственной Думы. Практически все регионы будут представлены нашими кандидатами на сентябрьских выборах.

Безусловно, основная наша цель — представлять и защищать интересы старшего поколения. Поэтому партия разработала в течение последних пяти лет очень взвешенную, продуманную, конструктивную программу действий, главной целью которой будут вопросы, связанные с улучшением социального и пенсионного законодательства. Основным сегодня мы ставим вопрос о возвращении прежнего пенсионного возраста и значительном повышении пенсионного обеспечения. Люди старшего поколения должны не выживать, а достойно жить в нашей стране!

Важен и вопрос о наследовании пенсионных накоплений граждан. Все больше людей говорят об этом, и Партия сегодня разрабатывает предложения по данной теме. Мы будем защищать права работающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Это очень важная тема, потому что в нашем обществе, к сожалению, мы все чаще сталкиваемся с проявлениями дискриминации по возрасту, так называемого эйджизма по отношению к людям старшего поколения. Если мы добьемся того, что старшее поколение будет жить лучше, это станет гарантией для всех возрастных групп», — отметил председатель Центрального Совета Партии пенсионеров Владимир Бураков.

«Мы представляем кандидатов от Партии пенсионеров и хотим сразу сказать вам, что в наших списках вы не увидите тик-токеров, блогеров, завсегдатаев «Дома-2» и других скандально известных личностей. Критериями для отбора кандидатов Партией пенсионеров были: наличие реального, базового профессионального образования, наличие опыта работы по специальности и достигнутый результат, активная жизненная позиция, стремление обеспечить интересы людей всех поколений, в том числе, старшего возраста. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что в списках кандидатов от Партии пенсионеров подлинные профессионалы в своей сфере. Это замечательные врачи, учителя, люди отлично знающие промышленное производство, сельское хозяйство, ученые, прекраснейшие юристы, в частности, в области социального обеспечения, это ветераны вооруженных сил — участники боевых действий, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Это те люди, на которых держится Россия.

Партия пенсионеров была единственной, что шла на выборы 2016 года с требованием не допустить поспешного, непродуманного, необоснованного повышения пенсионного возраста. К сожалению, мы тогда не прошли в парламент, а если бы наши депутаты были в Государственной Думе, то это механическое повышение пенсионного возраста в его нынешней форме явно бы не состоялось. Поэтому партия пенсионеров идет с тем, чтобы, в первую очередь вернуть прежний пенсионный возраст, а на втором этапе — создать, наконец, нормальную систему социального обеспечения, которая гарантировала бы достойный уровень жизни наших пенсионеров.

Пять лет назад мы поставили пять стратегических целей: не допустить повышения пенсионного возраста. А теперь мы говорим, что надо вернуть старые параметры, второе — сформировать уважительное отношение к людям старшего возраста, третье — обеспечить доступность медицины, четвертое — обеспечить принцип прав пожилого человека, как принцип международного гуманитарного права. Эти задачи остаются и с ними мы идем на выборы, но уже с новой, более глубокой и более продуманной программой,» — рассказал журналистам заместитель председателя Центрального Совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов.

«Программа, с которой мы идем на выборы готовилась не за одну минуту, она составлялась долго и прошла апробацию через «клубы мудрецов», которые мы создали в Партии пенсионеров. Это когда собираются специалисты по профильным вопросам: от здравоохранения до жилищно-коммунального хозяйства, от налоговой системы до промышленности в Российской Федерации. Все это мы обсуждали и после сконцентрировали в нашей предвыборной программе.

У нас есть конкретные предложения, в частности, для молодежи. Мы прекрасно понимаем, что сегодня реальная средняя заработная плата по стране не выше 20 тысяч рублей. Поэтому в своей программе Партия пенсионеров продумала и то, как защитить малодоходные семьи, помогая, таким образом, государству развиваться. Это не только создание высокооплачиваемых рабочих мест, но и защита через налоги. Это освобождать от налогов семьи, где на одного члена доход менее 15 тысяч рублей. Надо помогать людей защищать не только социальными выплатами, но и налоговыми преференциями.

Наша программа разбита на две части: крупный социальный блок и не менее важный экономический блок. В экономической части мы говорим о промышленности, имеем ряд предложений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Тут и не только о налогах, но и об ответственности власти по исполнению законов в Российской Федерации. А то сейчас доходит до того, что мы обсуждаем, почему поручения президента России не выполняются. Такая же ситуация и с законами. Мы считаем, что надо разрабатывать целую цепочку системы ответственности власти по исполнению поручений и законов.

Программа наша продуманная, партия за пять лет набрала силу и с новой мощью идет в Государственную Думу. Из 108 миллионов избирателей России более 40 миллионов — это пенсионеры и 15 миллионов — люди предпенсионного возраста. Это огромная сила. И еще мы ждем, что и молодежь России поддержит Партию пенсионеров, выступив за благополучие своих бабушек и дедушек, отцов и матерей, для того, чтобы самим подойдя к пенсионному возрасту продолжать жить достойно в нашем общем государстве», — отметил заместитель Председателя Центрального Совета Партии пенсионеров Андрей Широков.

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