При сохранении нынешних темпов для вакцинации 60% взрослого населения России потребуется еще 80 дней.

Усилия властей, направленные на увеличение темпов вакцинации, приносят результат — если в мае в среднем по стране в день делалось около 300 тысяч прививок, то сейчас это число выросло до 674 тысяч.

К 7 июля 2021 года в России провели более 153 млн тестов, выявили 5,68 млн случаев заболевания COVID. 140 000 человек умерли. Две дозы вакцины получили 18,5 млн человек, еще 26,8 млн получили первую дозу вакцины.

Ситуация с пандемией COVID в России остается напряженной. Темпы распространения вируса в стране растут, переломить тенденцию удалось только в Москве.

Читайте подробнее: В России отмечено снижение цен на маски и антисептики

Росстат в июне зафиксировал снижение цен на средства индивидуальной защиты. Так, по данным ведомства, санитарно-гигиенические маски за месяц стали дешевле на 2,7%, жидкое туалетное мыло и антисептик для рук — на 0,1%.

21:45 07.07.2021

Регионы России с наиболее низкими темпами вакцинации. При сохранении нынешних темпов для вакцинации 50% взрослого населения потребуется:

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Для достижения того же результата Московской и Белгородской областям, Чечне, Чукотской АО и Москве потребуется лишь один месяц.

22:27 07.07.2021 Более половины госпитализированных в Коми ковид-пациентов нуждаются в подаче кислорода. Читайте подробнее: Более тысячи ковид-пациентов в Коми нуждаются в кислороде

23:00 07.07.2021 Врач в защитном костюме. Александр Куликов © ИА REGNUM

23:04 07.07.2021 С начала массовой вакцинации в Петербурге привиты от коронавируса 998 316 человек. Из них 734 869 человек полностью завершили цикл вакцинации. Рубеж в 1 миллион привитых будет достигнут уже по итогам вакцинации 7 июля. Об этом: В Петербурге до 1 миллиона осталось вакцинировать около двух тысяч человек

05:30 08.07.2021 Россия намерена способствовать увеличению турпотока в страны Азиатско — Тихоокеанского региона с учетом эпидобстановки по коронавирусу, сказал в ходе лекции «Международная деятельность России для развития российских регионов» на острове Русский в ДВФУ 8 июля глава МИД Сергей Лавров. Читайте также: Россия будет содействовать наращиванию турпотоков в страны АТР

06:12 08.07.2021 В Югре план вакцинации против коронавирусной инфекции выполнен на 50,4%. Об этом сообщил глава регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своём аккаунте в социальной сети Instagram. Это при плане 60% вакцинации всех жителей Югры старше 18 лет — 755 755 человек. На 7 июля получили первую инъекцию вакцины 380 856 жителей региона, второй компонент — 272 306 человек. Подробности в материале: В Югре план вакцинации от коронавируса близок к выполнению

06:30 08.07.2021 В Манском районе Красноярского края проводится проверка по факту вспышки коронавирусной инфекции в спортивно-оздоровительном комплексе «Зелёные горки». Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону. Об этом: Следствие проводит проверку после вспышки COVID-19 в красноярском лагере

06:42 08.07.2021 За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 164 случая заражения коронавирусом, сообщили 8 июля в правительстве республики. Читайте также: В Хакасии растёт число заболевших COVID-19

07:00 08.07.2021 Приморский край вошёл в число регионов страны с загрузкой ковидных коек в госпиталях на более чем 90%, сообщила на совещании президента Владимира Путина с членами правительства РФ министр здравоохранения Татьяна Голикова. Читайте также: В Приморье ковидные госпитали загружены на более чем 90%

07:03 08.07.2021 Пермскому краю в связи с ростом заболеваемости требуется дополнительное финансирование в размере примерно 600 млн рублей на оказание медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Эти деньги на заседании краевого правительства решено выделить за счёт резервного фонда, сообщает пресс-служба администрации региона. По словам министра здравоохранения Прикамья Анастасии Крутень, для оказания медпомощи требуются дополнительно средства в размере 591,4 млн рублей: 384,7 млн рублей — на покупку средств индивидуальной защиты, 95,9 млн рублей — на закупку лекарственных препаратов для пациентов, проходящих лечение амбулаторно, и 110,8 млн рублей — на приобретение медицинского оборудования. Читайте также: Прикамью требуется почти 600 млн рублей на лечение пациентов с COVID-19

07:11 08.07.2021 Предприятия Красноярского края и производители из других регионов доставляют медицинский кислород для красноярских стационаров и госпиталей. Об этом сообщили в краевом министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Читайте также: Медицинский кислород в Красноярский край везут из Томска и Новокузнецка

07:14 08.07.2021 В Кемеровской области за неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года зарегистрирован 1171 случай заражения коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости СОVID-19 на 5,4% выше, чем на прошлой неделе, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Читайте также: За неделю коронавирусом заразились более 1000 жителей Кузбасса

07:24 08.07.2021 В Екатеринбурге могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил глава города Алексей Орлов. Об этом: В Екатеринбурге не исключили введения обязательной вакцинации от COVID-19

07:33 08.07.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3074 человек, причём 32 из них добавили в сводку за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба на 8 июля 2021 года. Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 76 875 человек (+348 за сутки). Госпитализированы 5554 (+133 за сутки). Об этом: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 32 человека

07:43 08.07.2021 В Перми 59-летняя жительница стала фигуранткой уголовного дела об изготовлении липовых справок об отсутствии коронавируса, сообщает СУ СКР по Пермскому краю. По данным следствия, в июне 2020 года женщина за денежное вознаграждение изготовила пять фальшивых медицинских справок о якобы проведенных в одном из медучреждений города тестах, вследствие которых в организме человека РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) не обнаружено. Читайте также: Пермячку подозревают в подделке справок об отсутствии коронавируса

07:44 08.07.2021 В Кемеровской области, по состоянию на утро сегодня, 8 июля, за прошедшие сутки выявлено 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 173 случая. Читайте также: За сутки жертвами коронавируса стали шесть жителей Кузбасса

07:59 08.07.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 285 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев с начала пандемии, таким образом, достигло 47 105. Читайте также: В Бурятии подтвердили более 47 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:01 08.07.2021 Беседа врача с пациентом, больным COVID-19. Александр Куликов © ИА REGNUM

08:14 08.07.2021 Партии медицинского кислорода из Кемеровской области общим объёмом более 140 тонн получат больницы пяти регионов России. «Сейчас, при угрозе распространения коронавируса, в частности, нового индийского штамма, в соседних с Кузбассом регионах ощущается острая нехватка медицинского кислорода. Учитывая, что в Кузбассе запущено собственное производство кислорода, к нам за помощью обратилось руководство регионов. Правительство Кузбасса, региональное министерство промышленности и торговли Кузбасса приняли решение совместно с компанией Air Liquide оперативно организовать поставки кислорода в больницы Алтайского и Красноярского краев, Республики Хакасия, Иркутскую область и Республику Бурятия», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. Читайте также: Кузбасс организовал поставки жидкого кислорода в сибирские регионы

08:17 08.07.2021 В Ульяновской области продолжается суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом и растёт число контактных лиц, которые попадают под наблюдение. Подробности в материале: Жители Ульяновской области стали чаще заражаться коронавирусом

08:25 08.07.2021 В Саратовской области отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Показатели вернулись к мартовским цифрам этого года. При этом у большей части заболевших выявлены признаки ОРВИ. Количество летальных исходов за сутки превышает десятки случаев. В связи с этим региональный Роспотребнадзор рекомендовал жителям с симптомами инфекции уходить на самоизоляцию, не дожидаясь результата теста на COVID-19. В соцсетях не все саратовцы поддержали инициативу главного санитарного врача. Читайте также: «Не самоизоляция, а сразу эвтаназия» — саратовцы о приказе для больных ОРВИ

08:33 08.07.2021 В Татарии подтверждено ещё два случая смерти от коронавируса. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 8 июля 557 человек. Об этом: В Татарии за сутки скончались ещё двое ковид-пациентов

08:34 08.07.2021 В Пензе ужесточили контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей. Под особое внимание попадают объекты торговли. Всего за нарушение масочного режима за сутки составлено 178 протоколов. Об этом: В Пензе выявили более 170 нарушителей масочного режима за сутки

08:38 08.07.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 8 июля 2021 года, тяжелобольных насчитывается 528 (+51 за последние сутки), из них 174 подключены к аппаратам ИВЛ (+9 за последние сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3534 человека, причём 16 из них добавили в сводку за последние сутки. Подробности в материале: В Алтайском крае число тяжелобольных с COVID-19 перевалило за 500 человек

08:44 08.07.2021 Специалисты медицинского комплекса в Коммунарке проводят исследования и опрос пациентов, переболевших COVID-19. Читайте также: В Москве проводят исследования переболевших COVID-19 пациентов

08:51 08.07.2021 В Свердловской области на 70% увеличилось количество пациентов с COVID-19, проходящих лечение в больницах. Данные предоставлены областным оперативным штабом. 7 июля 2021 года в медучреждениях региона были размещены 624 больных в тяжёлом состоянии и 4012 — в состоянии средней тяжести. Для сравнения: 27 июня таких пациентов было 419 и 2305 соответственно. Таким образом, общее число госпитализированных с COVID-19 выросло за указанный срок на 70%. В регионе предоставили койки для таких больных уже в 44 медучреждениях. Об этом: На Среднем Урале резко выросло число ковид-пациентов в больницах

08:51 08.07.2021 Серию короткометражных мультфильмов, которые посвящены вакцинации от COVID-19, создала уфимская студия комиксов и мультфильмов «Муха». Мультфильмы были выложены на всеобщее обозрение в сети интернет 7 июля. По информации некоторых СМИ, мультфильмы рисовал карикатурист Камиль Бузыкаев. Подробности в материале: В Уфе создали мультфильмы о вакцинации от COVID-19

08:54 08.07.2021 Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Хакасии прокомментировал глава региона Валентин Коновалов: «Если рост заболевших продолжится, мы будем вынуждены уйти к более жёстким запретам, в так называемый локдаун». Читайте подробнее: Рост заболеваемости COVID-19 в Хакасии: губернатор пригрозил локдауном

08:59 08.07.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 8 июля 2021 года от коронавируса привились 379 545 человек (+ 8598 за сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что 107 130 человек получили первую прививку (+5557 за сутки) и 272 415 человек (+ 3041 за сутки) полностью привиты. Читайте подробнее: Алтайский край получил большую партию вакцины от COVID-19

09:02 08.07.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 8 июля выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 129 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 36 711 случаев. Читайте также: В Удмуртии подтвердили 138 новых случаев заражения коронавирусом

09:06 08.07.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 527 человек. Об этом: За сутки в Удмуртии четыре человека скончались от COVID-19

09:08 08.07.2021 В Удмуртии по состоянию на 8 июля провели 1 290 645 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4164 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2559 исследований. Подробности в материале: В Удмуртии провели более 1,29 млн исследований на коронавирус

09:10 08.07.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 8 июля прививку от коронавируса сделали 206 705 человек. Второй компонент препарата получили 149 940 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте подробнее: Почти 150 тыс. жителей Удмуртии завершили вакцинацию от коронавируса

09:13 08.07.2021 В Саратовской области за минувший день зарегистрировали ещё 202 случая заражения, из них пневмония диагностирована у 93 пациентов, с признаками ОРВИ — 102 человека, у семи пациентов — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 8 июля зарегистрировано 67 667 случаев. Выздоровели с начала наблюдения 63 883 человека, за сутки — 120 пациентов. Скончались 1416 саратовцев. Читайте также: В Саратовской области прирост носителей коронавируса превысил 200 человек

09:14 08.07.2021 Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане в последние недели развивается в сторону ухудшения. Уровень заболеваемости растет, а темпы вакцинации продолжают оставаться низкими. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, ситуацию она бы оценила как вызывающую опасение. Подробности в материале: Голикова назвала «пугающей» ситуацию по коронавирусу в Дагестане

09:17 08.07.2021 Во Владивостоке в День Военно-морского флота не состоятся военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей и традиционное театрализованное представление на водной станции. Такое решение принял командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц из-за действующих коронавирусных ограничений на проведение массовых мероприятий. Подробности в материале: Во Владивостоке из-за коронавируса урезали программу празднования дня ВМФ

09:26 08.07.2021 В Бурятии из-за значительного роста заболеваемости COVID-19 средний объём потребляемого кислорода в стационараз вырос в три раза и достиг 18−20 тонн в сутки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, во время второй волны пандемии спрос составлял 7−8 тонн. Читайте также: Объёмы потребляемого кислорода в больницах Бурятии выросли в три раза

09:33 08.07.2021 В Перми приостановлена работа всех мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает портал 59.RU. Читайте подробнее: В Перми закрыты все мобильные пункты вакцинации от COVID-19

09:35 08.07.2021 Верховный суд Удмуртии отказал в удовлетворении иска, в котором требовалось признать недействующим распоряжение главы республики Александра Бречалова от 18 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Удмуртской Республики» в связи с нарушением процедуры принятия документа. Читайте также: Верховный суд Удмуртии отклонил иск о незаконности ковид-ограничений

09:38 08.07.2021 В Свердловской области стартовала углубленная диспансеризация жителей, перенёсших COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Диспансеризацию проведут в два этапа. Первый из них включает в себя общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки, а также прием терапевта и анализ на определение концентрации D-димера в крови (последнее позволит выявить признаки возможного тромбообразования). По итогам первого этапа врачи выявят риски для пациента и, при необходимости, направят его на второй этап. Он включает в себя эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. После диспансеризации пациенту проведут необходимое лечение и назначат медицинскую реабилитацию. Читайте также: В Свердловской области началась диспансеризация переболевших COVID-19

09:41 08.07.2021 Почти одну тысячу инфекционных коек развернули за последние 10 дней для лечения пациентов с COVID-19 в Самарской области. Об этом 8 июля сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом в регионе. Бенян отметил, что в регионе фиксируется «стойкий рост» числа носителей коронавируса. Сейчас специалисты осуществляют ревизию всех ресурсов. При этом свободный коечный фонд в регионе постепенно уменьшается, в области начинают готовить новые стационары. Читайте также: В Самарской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

09:43 08.07.2021 По мнению президента РАН Александра Сергеева, поголовная вакцинация российских граждан пока недостижима, хотя стремиться к ней надо. Как высказывания ученых воспринимаются на уровне простых обывателей и почему продолжают расти сомнения в необходимости и эффективности вакцин, рассказывает корреспондент ИА REGNUMЕлена Ковачич. Читайте также: Чего не хватает российской вакцине

09:44 08.07.2021 Вакцина от коронавируса. gov-murman.ru

09:45 08.07.2021 Вакцинирование от ковида, продвигаемое как единственная от него защита, идет в России недостаточно быстро. Об одной из причин, по которой российское население не встречает вакцину с распростертыми объятиями, рассуждает корреспондент ИА REGNUMИгорь Юдкевич. Читайте также: Почему реклама вредит российской вакцинации?

09:46 08.07.2021 В Туве за минувшие сутки выявили 132 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, с начала года в республике зарегистрировано 2723 подтвержденных случая инфицирования. Подробности в материале: В Туве за сутки выявили 132 новых носителя коронавируса

09:46 08.07.2021 Заполнение анкеты перед вакцинацией. primorsky.ru

09:50 08.07.2021 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, госпитализированная с COVID-19, поблагодарила врачей, которые занимаются её лечением. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении Москальковой. «Татьяна Николаевна от всего сердца благодарит медиков, занимающихся ее лечением и лечением других пациентов с коронавирусом», — сказал собеседник агентства. Подробности в материале: Помощники Москальковой рассказали о её состоянии после COVID-19

09:54 08.07.2021 Пермский край получил ещё 16 650 комплектов вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает 8 июля пресс-служба краевой администрации. По данным регионального минздрава, с начала года первым компонентом привиты 378,5 тыс. жителей. Полностью курс вакцинации прошли более 263 тыс. человек. Об этом: Прикамье получило новую партию вакцины от COVID-19

09:55 08.07.2021 Новая волна коронавируса может не настигнуть Россию, поскольку себя может проявить всеобщая вакцинация населения. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. «Я надеюсь, что следующей волны не будет, потому что вакцинация себя проявит», — сказал Проценко. Читайте также: Проценко выразил надежду на отсутствие новой волны коронавируса

09:57 08.07.2021 Новые штаммы, изменения генотипа коронавируса появились в Самарской области. Об этом 8 июля сообщил министр здравоохранения области Армен Бенян на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом в регионе. «Это проявляется двумя основными характеристиками: вирусом заразиться легче, а вылечить сложнее. Течение более осложненное. Мы отмечаем развитие острой дыхательной недостаточности, частое развитие инфекционных осложнений», — сообщил Бенян. Подробности в материале: В Самарской области рассказали о новых штаммах коронавируса

09:59 08.07.2021 В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 95 новых носителей коронавируса, сообщает региональный оперштаб 8 июля. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее. Об этом: В Калмыкии выявили 95 новых носителей коронавируса

09:59 08.07.2021 Осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными для госпитализированных с COVID-19. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. «Жара и COVID-19 — это очень плохое сочетание. Если не тяжелый COVID-19, который мы можем контролировать, он не является в данной ситуации проблемой, то осложнения, связанные с жарой, они могут быть фатальными», — сказал Проценко. Читайте также: Проценко заявил об осложнениях при COVID-19 из-за жары

10:01 08.07.2021 В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено два случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 8 июля. Читайте также: В Калмыкии за сутки скончались два ковид-пациента

10:04 08.07.2021 В городской больнице Копейска Челябинской области 120 коек отдали под пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав. Подробности в материале: Ковид-пациентов начали лечить ещё в одной челябинской больнице

10:06 08.07.2021 В Петербурге постепенно увеличивается объём тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Так, за последние сутки в городе обследовали на коронавирус 37 625 человек, сообщили 8 июля в городском оперштабе Об этом: В Петербурге анализы на коронавирус сдали еще более 37 тыс. человек

10:24 08.07.2021 Общее число проведённых на территории России лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию составило более 153,6 млн. Подробности в материале: Число проведённых в России тестов на CОVID-19 превысило 153,6 млн

10:25 08.07.2021 В Бурятии число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 1390. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Читайте также: В Бурятии от COVID-19 скончались ещё 17 человек

10:34 08.07.2021 В Республике Крым подтвердили 342 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 8 июля. Накануне, 7 июля, было подтверждено 335 новых случаев. Об этом: В Крыму за сутки выявили 342 носителя коронавируса