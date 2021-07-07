7 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети оценили заявление советника делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича о том, что Украина может захватить Донбасс в случае ввода российских войск в ДНР и ЛНР.

Мирослава Романенко, , 19:07 — REGNUM Украина может захватить Донбасс в случае ввода российских войск в ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Москали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», — сказал он.

По словам Арестовича, военные Украины способны окружить крупные города, отрезав их от снабжения, а после украинские вооруженные силы могут начать артиллерийский обстрел восточных границ ДНР и ЛНР.

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Заявление украинского чиновника обсудили в социальной сети Facebook читатели издания «Шарий.net», а также читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина». Многие отметили абсурдность заявления Арестовича, также напомнив, что согласно украинской пропаганде, Киев семь лет якобы «воюет» с Россией в Донбассе.

«Вы его видели? Чистый идиот! Он весь мир может захватить силовым путём…» — отреагировал Вася.

«Пусть лучше официально откажутся от Минских соглашений. А там дело пойдет быстрее», — добавил Sasha.

«С Саакашвили советовался? Сначала надо подготовиться правильно галстуки жевать…» — написал Игорь Г.

«Сунешься туда, вся руина (Украина — М. Р.) будет Иловайским котлом…» — пишет Сергей.

ВСУ U.S. Army Europe Images

«Главное, чтобы обязательно Арестович участвовал в операции. Ну и лично чтобы командовал… А то они из Киева такие сильные и смелые. Пусть вместе с военными участвуют и на себе всё прочувствуют», — добавил Andrii M.

«Идиоты всё могут, потому что они идиоты, и этим всё сказано», — пишет Николай Н.

«Если идиотом считать человека, который своими действиями приносит вред окружающим и себе, то это он, не отбрасывайте силу идиотов», — отреагировал Vaha I.

«Окружат крупные города, отрежут пути обеспечения… Вы точно с Россией воюете? Вас же с цветами в «крупных городах» встречать должны по вашей же логике», — добавил Сергей.

«Нарисует на карте танчики, возьмёт карандаш. Да как начнёт воевать дротиками. Карандашиком отмечать отвоёванную территорию. А вообще уже не смешно. Вместо того, чтобы думать о мире, они воевать собираются. Только то, что уже происходит в стране, это тоже скрытая война со своим народом. Тарифами бомбят, ценами бомбят. При этом, подливая масло в огонь, повышая зарплату чинушам», — написала Ольга Ж.

«Я запуталась: у нас война с Россией или нет ещё пока? И кто кого?» — с иронией поинтересовалась Elena M.

«А Россия никак всё не вмешивается… Да что ж такое!!!» — отреагировал Роман Викторович.

Последствия обстрела ВСУ Петровского района Донецка 15 мая 2021 года Dnr-sckk.ru

«Бред. Ну если и допустить такой сценарий, что маловероятно, и ВСУ вошли бы на Донбасс и что дальше? А дальше гражданская война или партизанская с местным населением, которое будут убивать наших солдат. А как восстанавливать экономику, всё разрушенное, платить пенсии, если у себя разруха и денег на это нет. Зеленский будет бегать выпрашивать? Зеленский что-то там говорил о стене. Так вы там определитесь, отвоевывать или стену строить? А то один уже построил и живет припеваючи в США (речь о бывшем премьер-министре Украины Арсении Яценюке — М. Р.)», — отметил Константин З.

«Ну вот с чего такие бредовые мысли? Ходили уже, и если бы не Россия (не пойму, почему), то давно уже не было. Уже всю Донецкую область освободили [бы] от бандеровцев. Бьют их в Иловайске, в Дебальцево, а им всё мало. Надеюсь, что в очередной раз Россия не будет останавливать ополченцев, и они добьют бандеровцев», — подытожил Александр Ч.

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