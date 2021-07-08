Москва, 8 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Как считает российский Сбербанк, меры по регулированию т.н. «экосистем» в экономике нужны, но, как всякое масштабное дело, должны вводиться плавно и аккуратно. Кто и как планирует вводить экосистемные правила, разбиралась обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По мнению первого заместителя председателя Сбербанка Льва Хасиса, резкое и неаккуратное немедленное введение правил для «экосистемных» банков может стоить банковской системе России потери до пятой части всего капитала. Аргумент в виде 2,7 трлн руб. весомый, что и говорить, только вот так или иначе, но вводить новые правила придется. Но даже пятилетки, как считает Хасис, для многих банков не хватит, чтобы успеть перестроиться.

Точнее, они могли бы и успеть, если требования к ним не будут столь агрессивными. Тогда банки спокойно и плавно перейдут к экосистемности, занявшись вложением средств в небанковские сферы. Только вот не забудут ли они на этом пути о прямых обязанностях банков?

Читайте статью Галины Смирновой «"Дьявол кроется в деталях»: российские банки о регулировании экосистем».