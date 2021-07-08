Ереван, , 08:58 — REGNUM Многие российские СМИ провели перед выборами в Армении массовую агитацию против кандидата Никола Пашиняна, обвинив его во множестве смертных грехов и предательстве интересов армянского народа. В том, сколько очков эта антипашиняновская кампания прибавила победившему на выборах Пашиняну, разбирался обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Непонятная ситуация с проклятиями в адрес Пашиняна со стороны известных медийных лиц, конструктивной работой с администрацией Пашиняна со стороны официальной Москвы и провальными результатами, которые показали конкуренты Пашиняна на недавних выборах в Армении, заставляют задуматься. Действительно, с точки зрения на аудиторию российских СМИ как на потребителя информационного продукта этот потребитель оказался введенным в заблуждение предоставленной ему картинкой.

Многие СМИ и «говорящие головы», включая даже известного своей хоть и эмоциональной, но логически выверенной аналитикой Сергея Кургиняна, вместо того чтобы предоставить хотя бы близкую к объективной картину армянского общественного мнения, увлеклись яростной пропагандой против Никола Пашиняна. Возможно, что такая оскорбительная, прежде всего для армянского народа, предвыборная «артподготовка» сыграла немалую роль в победе Пашиняна.

Читайте статью Авигдора Эскина «Российские СМИ продуроумились с выборами в Армении».