Санкт-Петербург, 7 июля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Проведение в Петербурге семи матчей чемпионата Европы по футболу не могло стать существенным фактором осложнения коронавирусной ситуации в городе, поскольку при организации самих игр в целом соблюдались эпидемические требования для зрителей. Гораздо большее влияние на ситуацию оказывает несоблюдение масочного режима и безопасной дистанции в общественном транспорте и фактическая неспособность государства контролировать масочный режим.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в масках выходят из метро

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Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 7 июля директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников, лично побывавший на нескольких матчах Евро-2020 в Петербурге.

Солонников подчеркнул, что на самом стадионе, где проходили петербургские матчи, соблюдение всех правил было максимальным: «Людей рассаживали через одного, даже семьи с детьми, стюарды постоянно напоминали о необходимости всё время носить маски. Я не думаю, что там были условия для заражения. Другое дело — то, что происходило вокруг чемпионата. Люди идут в кафе, в бар, люди едут в автобусе, в том же шаттле, который бесплатно везёт к стадиону».

По его мнению, следует прислушаться к результатам ряда исследований, согласно которым наибольшую потенциальную опасность заражения ковидом создаёт именно общественный транспорт. Это же справедливо и по отношению к дням проведения футбольных матчей.

«Когда люди выходят со стадиона и заходят в метро — да, их там много, они плечом к плечу стоят. И в метрополитене ни для кого не секрет, что половина людей, пройдя турникеты, снимают маски. И этого никого не волнует», — отметил Солонников.

Он признал, что вокруг мест проведения спортивных мероприятий люди чаще всего не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. Но то, что происходило на самом стадионе, угрозы не несло.

Предложение о закрытии фан-зон Евро-2020, которые до сих пор работают в Петербурге, также не кажется политологу логичным. Поскольку в фан-зонах, находящихся на открытом воздухе, соблюдение мер безопасности всё-таки можно контролировать, в отличие от баров и пивных, куда переместятся болельщики при закрытии фан-зон.

Собеседник ИА REGNUM в целом отверг прямую связь Евро-2020 с ростом числа заражений ковидом в Петербурге.

«В Москве никакого чемпионата не было, а всплеск заболеваемости огромный. Если два события произошли одновременно, это не значит, что между ними есть причинно-следственная связь. То, что у нас в стране в июне начался рост заболеваемости, в том числе в Петербурге, нельзя напрямую связывать с тем, что в Петербурге проводились массовые мероприятия», — уверен Солонников.

Он призвал сначала навести порядок в городском общественном транспорте, в пригородном транспорте, «где люди как сельди в вагонах, и тоже 90% без масок». «Государство бралось это сделать (контролировать соблюдение масочного режима, — прим. ред.) и этого не сделало, а теперь говорят, что «это из-за чемпионата». Хотя именно в транспорте никакие нормы не обеспечены», — подытожил Дмитрий Солонников.

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова связала рост заболеваемости в Петербурге с проведением Евро-2020. «И организаторы чемпионата Европы по футболу, и власти города старались соблюдать ограничительные меры, тем не менее под влиянием эмоций, конечно, граждане не могут до конца строго этому следовать. И на сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе», — цитирует ТАСС слова вице-премьера.