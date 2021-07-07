Тамбов, 7 июля, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 7 июля, провёл заседание Координационного совета по вопросам высшего образования и науки. На нём были рассмотрены программы двух университетов и одобрены для участия в проекте «Приоритет — 2030», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Координационный совет по вопросам высшего образования и науки в Тамбовской области

Заседание координационного совета по вопросам высшего образования и науки прошло в администрации области под председательством губернатора Александра Никитина. Главной темой стал вопрос об участии вузов региона в программе стратегического академического лидерства «Приоритет — 2030». Это программа по государственной поддержке университетов, целью которой является формирование широкой группы университетов — лидеров создания нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.

В Тамбовской области в настоящее время проекты программ развития для участия в конкурсном отборе готовят два университета — ТГУ имени Г. Р. Державина и ТГТУ.

Как считает губернатор, «Приоритет 2030» — очень важный проект.

«В Тамбовской области есть два университета, которые по праву имеют все шансы претендовать на поддержку — Державинский университет и ТГТУ. На заседании мы рассмотрели их программы на предмет соответствия отраслевым стратегиям промышленного комплекса, перерабатывающего сектора, сельского хозяйства. Оба вуза показали серьёзные разработки. Это результат работы не одного поколения ученых», — сказал Александр Никитин.

Кроме того, на заседании обсудили форматы проведения в 2021 году первого регионального форума «Молодые учёные — Тамбовской области. Мы создаем будущее». Он состоится в рамках регионального Года науки и технологий, а также второго (очного) этапа отбора участников областного конкурса «Гранты для поддержки прикладных исследований молодых учёных 2021 года».