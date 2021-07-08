Москва, 8 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Развитие российской медицины на местах сталкивается с непродуманностью планов, стратегии и отсутствием привязки к нуждам самих людей, которым суждено стать пациентами не выдуманной начальством, а реальной медицины. Что не так с показателями улучшения региональной медицины и ее реальным состоянием разбирался обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

Николай Петрович Загорский. У земской больницы. 1880-е

Стратегия развития медицины, спущенная из Москвы в регионы, получила отклик в виде плана улучшений, намеченных в каждом из регионов на 2020−2021 годы. Поскольку способ, которым следует математически точно выразить грядущее улучшение, никто региональным властям не сообщил, в ход пошли, судя по разбросу результатов, методы вроде знаменитого «пол — палец — потолок». А некоторые, самые смелые, вероятно, регионы и вовсе отказались отвечать на отдельные вопросы, вроде «увеличения доступности дорогостоящих диагностических исследований». И поди догадайся, к чему относятся прочерки, гордо поставленные по вопросу улучшения.

Тяжело улучшать что-либо под влиянием порочного метода «чем больше денег зароем на Поле чудес, тем пышнее получим развитие». Такое инвестирование не работает даже в Стране дураков, а в России и подавно. Но четкого плана с реальными показателями и понятными критериями проверки выполнения еще предстоит дожидаться. А пока развитие идет как и шло — кто в лес, кто по дрова.

Читайте статью Андрея Маленького «Медицина в России. Для кого щи жидкие? Для кого бриллианты мелкие?».