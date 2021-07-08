Москва, 8 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. По мнению президента РАН Александра Сергеева, поголовная вакцинация российских граждан пока недостижима, хотя стремиться к ней надо. Как высказывания ученых воспринимаются на уровне простых обывателей и почему продолжают расти сомнения в необходимости и эффективности вакцин, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Елена Ковачич.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в центре вакцинации. Санкт-Петербург

Не вызывает удивления настороженное отношение граждан России к вакцинации, когда в высказываниях даже крупных специалистов по вирусам и эпидемиям можно обнаружить столько недосказаностей. Это не значит, что новое и недостаточно изученное заболевание должно представать в докладах академиков неким пустяком, победить который можно запросто. Но честность, открытость и готовность делиться объективными данными сегодня важны как никогда.

Только в таком случае можно ждать от населения разумной и осознанной реакции, а не реакции на запугивание. Конечно, хочется, чтобы ковидная напасть была побеждена как можно быстрее, и именно поэтому не стоит тем, в чьих руках административные рычаги, сосредотачиваться на простых приказных методах.

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