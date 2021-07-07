Брюссель, , 18:24 — REGNUM Внесение Венгрией изменений в законодательство, направленных на снижение пропаганды ЛГБТ, возмутило председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявила она 7 июля в ходе выступления в Европарламенте.

фон дер Ляйен «Если Венгрия не исправит ситуацию, Еврокомиссиия задействует доступные ей средства для защиты принципов и основополагающих договорённостей».

Также с трибуны ЕП прозвучали опасения, что новые законы Венгрии ограничат права человека, в частности — право на свободу самовыражения. Европейские власти опасаются, что в Венгрии возникнут затруднения с распространением аудио‑ и видеоматериалов, а также препятствия торговле и оказанию услуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Венгрии в прошлом месяце приняли закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

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