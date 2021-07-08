Москва, 8 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Вакцинирование от ковида, продвигаемое как единственная от него защита, идет в России недостаточно быстро. Об одной из причин, по которой российское население не встречает вакцину с распростертыми объятиями, рассуждает корреспондент ИА REGNUMИгорь Юдкевич.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Реклама бывает разная, зачастую реклама, хоть и массированно несущаяся отовсюду, не достигает своей цели. Такое может происходить по разным причинам, но в случае противоковидной вакцинации дело, похоже, в бестолковых и противоречивых сведениях о самом заболевании и принципах действия вакцины, из-за чего у населения сложился негативный образ не самой, возможно, вакцины, а ее распространителей.

Этому же способствует и излишний раж на местах, когда местное руководство становится одержимо идеей вакцинации всех под страхом различных кар. Но, как показывает практика, запугивание не лучший способ убеждения.

Читайте статью Игоря Юдкевича «Почему вакцинация становится «идолищем поганым».