Вильнюс, , 18:23 — REGNUM Министерство иностранных дел Литвы намерено выслать большую часть дипломатического персонала посольства Белоруссии в Вильнюсе, заявил 7 июля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, это буде сделано в ответ на аналогичный шаг Минска и посольству Белоруссии будет разрешено оставить в Вильнюсе одного консульского работника и трех технически-административных сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля МИД Белоруссии объявил о сокращении до минимума дипломатического представительства Литвы в Минске «в связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой».

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