Москва, , 09:00 — REGNUM Соглашение о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем было подкреплено Совместным обращением лидеров двух стран, в котором были указаны направления развития сотрудничества и угрозы, которым Москва и Пекин намерены совместно противостоять. Что может противопоставить содружество России и Китая проискам дестабилизаторов, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Договор между Россией и Китаем, как указывается в Обращении, с момента своего подписания в 2001 году «успешно выдержал проверку на соответствие реалиям международной обстановки, претерпевающей беспрецедентные изменения». В этой формулировке заключены и необходимость развития российско-китайских отношений, и коррективы, которые будут внесены в Договор для его соответствия бурно изменяющимся международным реалиям.

Хотя Договор и предполагает, например, «военно-техническое сотрудничество, не направленное против третьих стран», потенциальному агрессору, прямому или «гибридному, не станет легче от такой формулировки. Кроме того, Договором предусмотрены и возможности расширения систем безопасности до поистине континентального масштаба. Как это может быть воплощено в реальность?

Читайте статью Владимира Павленко «Российско-китайский договор — новое измерение в глобальной политике».