Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Два самолёта-разведчика США провели многочасовое патрулирование у границ России на Чёрном море, сообщают 7 июля авиамониторинговые интернет-ресурсы.

По их данным, самолет разведки и целеуказания Армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, взлетевший в аэропорту под румынским городом Констанца, и стратегический воздушный разведчик ВВС США RC-135V Rivet Joint, взлетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, порядка семи часов курсировали вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

В ходе полёта RC-135V Rivet Joint был дозаправлен в воздухе американским самолетом-заправщиком KC-135.

Напомним, ARTEMIS — многофункциональная система разведки и целеуказания, способная сканировать сотни километров земной поверхности, прослушивать радиопереговоры и засекать радары противника. Самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 предназначены для радиоперехвата, а также для сбора информации о системе ПВО.

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