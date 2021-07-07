Киев, , 18:15 — REGNUM Правительство Украины определило первые шахтерские города, в которых будут реализованы пилотные проекты в рамках «Европейского зеленого курса».

Об этом сегодня, 7 июля, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Как отметил Шмыгаль, для эксперимента выбраны города Червоноград (Львовская область Украины) и Мирноград (подконтрольная Киеву территория бывшей Донецкой области). При этом, уточнил премьер, общая география проекта составляет свыше 60 населенных пунктов.

«Трансформация угольных регионов — не про закрытие шахт, а про создание новых производств и новых возможностей для шахтерских городов», — заявил украинский премьер, но при этом не объяснил, как и за счет чего будут созданы эти «новые производства».

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты заявили, что очередная «многообещающая» сделка Украины с ЕС приведет к тому, что Киев будет вынужден закрыть все украинские шахты и оставить на произвол судьбы сотни тысяч украинских шахтеров.

До этого премьер Шмыгаль заявлял, что для ликвидации государственных шахт в Киеве хотят создать соответствующий фонд с привлечением международных партнеров, но не уточнил, кто будет дотировать процесс и на какие суммы Украина рассчитывает.