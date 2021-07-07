Киев, , 17:55 — REGNUM Украина не позднее 2022 года будет иметь военный флот из небольших кораблей с современными боевыми возможностями, заявил 7 июля в Вильнюсе министр обороны Украины Андрей Таран.

По его словам, это будет достигнуто с помощью США и Британии.

«Очень скоро, я думаю, не позже, чем в следующем году у нас будет, с помощью от Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, несколько маленьких кораблей, «москитный флот», но с реальными боевыми способностями: с современными противокорабельными ракетами, современным электронным оружием, которое позволит нам представлять определенную угрозу российским морским силам», — сказал Таран.

Кроме того, он рассказал о планах приобретения береговых ракетных комплексов и турецкого корвета.

«Мы работаем над созданием больших способностей. В этом году я подписал приказ о приобретении для флота новых систем противокорабельных ракет, которые будут расположены на берегу. Мы думаем о том, какой тип противокорабельных ракет мы приобретем и откуда, чтобы установить на корвет, который мы строим в Турции», — заявил Таран.

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