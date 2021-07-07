Иллинойс, США, , 17:55 — REGNUM Президент США Джо Байден 7 июля отправится в штат Иллинойс, чтобы разрекламировать свой инфраструктурный план, ставший предметом споров между партией Демократов и Республиканцев, сообщает Associated Press.

В колледже Мак-Генри президент расскажет проголосовавшим за него гражданам о необходимости своего плана. Это станет первым визитом Байдена в данный округ с тех пор, как он стал президентом в январе.

В центре плана — модернизация транспортной инфраструктуры, включая дороги, мосты и аэропорты. На это пойдёт более $1 трлн. Также предполагается развитие высокоскоростного интернета, расширение производства, исследований и разработок, в том числе связанных с использованием более чистых источников энергии и борьбой с климатическими изменениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что план инфраструктурного развития, предложенный президентом США Джо Байденом, является «троянским конем», поскольку с его помощью вводится значительное увеличение налогов как для компаний, так и для верхних слоев среднего класса.

МакКоннелл добавил, что обеспокоен возможными негативными последствиями дополнительных расходов для долга страны и будет всеми силами противостоять реализации плана.